03 Ноября 2021
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Происшествия Сибирский ФО
ан-12 военно-транспортный самолет (2007) | Фото: Накануне.ru

В Иркутской области упал грузовой Ан-12, на борту было восемь человек

Под Иркутском при заходе на посадку в местном аэропорту с радаров пропал грузовой Ан-12. По данным МЧС, самолет находился в районе населенного пункта Пивовариха в момент исчезновения с радаров. На борту находились восемь человек, их судьба пока не известна.

В то же время Telegram-каналы сообщают, что место падения борта уже обнаружено, минимум два человека погибли. На месте ЧП начался пожар, его тушат.

Самолет летел в Иркутск из Якутска, о грузе на борту не сообщается. Известно, что при заходе на посадку на высоте около 240 метров экипаж запросил уход на второй круг (данные Shot). Также сообщается, что в районе предполагаемого падения самолета плохая видимость.

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В Иркутской области упал грузовой Ан-12, на борту было восемь человек

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Теги: ан-12, иркутск, экипаж



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