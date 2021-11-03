В Иркутской области упал грузовой Ан-12, на борту было восемь человек

Под Иркутском при заходе на посадку в местном аэропорту с радаров пропал грузовой Ан-12. По данным МЧС, самолет находился в районе населенного пункта Пивовариха в момент исчезновения с радаров. На борту находились восемь человек, их судьба пока не известна.

В то же время Telegram-каналы сообщают, что место падения борта уже обнаружено, минимум два человека погибли. На месте ЧП начался пожар, его тушат.

Самолет летел в Иркутск из Якутска, о грузе на борту не сообщается. Известно, что при заходе на посадку на высоте около 240 метров экипаж запросил уход на второй круг (данные Shot). Также сообщается, что в районе предполагаемого падения самолета плохая видимость.