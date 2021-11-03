В Белоруссии готов прототип вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о развертывании производства вакцины от COVID-19 в Витебской области.

Производство белорусской вакцины будет развернуто на площадке ОАО "БелВитунифарм".

"Производственная база ОАО "БелВитунифарм" определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Сообщается, что разработку вакцины ведут организации, подведомственные Минзраву республики и Национальной академии наук. "В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины", - добавили в пресс-службе главы государства.

Производителя вакцины планируется освободить от налогов и таможенных пошлин при покупке оборудования, сырья и других материалов.

Ранее сообщалось, что белорусский препарат может быть аналогом китайской инактивированной вакцины "Синовак" (в России тоже есть такой вариант вакцины – это "КовиВак" от НЦ им. Чумакова РАН). В оборот белорусскую вакцину от коронавируса планируется ввести в 2023 году.