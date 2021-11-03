03 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Челябинской области железнодорожник получил условный срок за мошенничество и растрату

В Челябинской области мастера участка производства Карталинской дистанции пути приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно за мошенничество и растрату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В 2020 году обвиняемый списал лом и железнодорожные изделия, которые принадлежали РЖД. Это имущество он растратил путем отчуждения третьему лицу за денежное вознаграждение.

Также в 2020 году он похитил дизельное топливо Карталинской дистанции пути в количестве 2 тыс. 600 литров.

Ущерб составил более 390 тыс. рублей. Обвиняемый его возместил.

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В Челябинской области железнодорожник получил условный срок за мошенничество и растрату

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Теги: мошенничество, растрата, уголовное дело,



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