В Челябинской области железнодорожник получил условный срок за мошенничество и растрату

В Челябинской области мастера участка производства Карталинской дистанции пути приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно за мошенничество и растрату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В 2020 году обвиняемый списал лом и железнодорожные изделия, которые принадлежали РЖД. Это имущество он растратил путем отчуждения третьему лицу за денежное вознаграждение.

Также в 2020 году он похитил дизельное топливо Карталинской дистанции пути в количестве 2 тыс. 600 литров.

Ущерб составил более 390 тыс. рублей. Обвиняемый его возместил.