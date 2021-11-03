03 Ноября 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: yaostrov.ru

В Ярково полицейского обвиняют в выбивании показаний: вывез ночью женщину на кладбище

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного сотрудника полиции села Ярково, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 24 октября. Полицейский, чтобы получить признательные показания в краже сотового телефона местной жительницей, вывез 36-летнюю женщину на территорию кладбища, расположенного вблизи села Усалка Ярковского района, где применил физическое насилие и специальные средства.

"В настоящее время сотруднику полиции предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СКР.

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В Ярково полицейского обвиняют в выбивании показаний: вывез ночью женщину на кладбище

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Теги: выбивание показаний, кража телефона, кладбище



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