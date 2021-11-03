В Ярково полицейского обвиняют в выбивании показаний: вывез ночью женщину на кладбище

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного сотрудника полиции села Ярково, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 24 октября. Полицейский, чтобы получить признательные показания в краже сотового телефона местной жительницей, вывез 36-летнюю женщину на территорию кладбища, расположенного вблизи села Усалка Ярковского района, где применил физическое насилие и специальные средства.

"В настоящее время сотруднику полиции предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СКР.