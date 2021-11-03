Югра вместо локдауна ужесточает применение QR-кодов и контроль за соблюдением органичений

В Югре в рамках борьбы с распространением коронавируса вновь усилили ограничения. Теперь, например, до 14 ноября запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия. Кроме того, расширен список общественных мест, куда можно будет попасть только по QR-коду, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В условиях роста заболеваемости разговор вполне мог идти о локдауне, однако региональный оперштаб принял другие, более мягкие и взвешенные решения, первым из которых стала обязательная вакцинация от коронавируса. Согласно постановлению главного санитарного врача Югры, прививку от коронавируса обязаны поставить сотрудники медучреждений, сферы образования (в том числе и сотрудники учреждений физкультуры и спорта), работники транспорта, коммунальной сферы, сферы обслуживания населения (сотрудники банков, ресторанов, кафе, гостиниц, парикмахерских и т.д.), учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, а также вахтовые работники. Кроме того, прививаться должны будут люди с хроническими заболеваниями, призывники, люди старше 60 лет и трудовые мигранты.

Второе решение – вход в те или иные общественные пространства по QR-кодам. Их может получить любой югорчанин, который переболел в последние полгода коронавирусом или сделал прививку от инфекции. Речь идёт о доступе в организации торговли (за исключением оказания услуг торговли в аптечных учреждениях, объектах розничной торговли товарами первой необходимости), а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений. С 25 октября система заработала в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, Нижневартовске, Нягани, Покачи, Пыть-Яхе, Радужном, Урае, Ханты-Мансийске. С 8 ноября к ним присоединятся Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский районы, Сургут, Югорск. С 8 ноября коды заработают также в организациях общественного питания (за исключением оказания услуг общественного питания навынос). В "первую волну" попали муниципалитеты, где уровень вакцинации ниже среднеокружного, во вторую – все остальные.

2 ноября губернатор Наталья Комарова своим решением ужесточила действующие ограничения. Например, запретила до 14 ноября зрелищно-развлекательные мероприятия. До этого же дня дети и подростки младше 16 лет не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей (законных представителей). Также в числе ограничений – работа ЗАГСов до 14 ноября будет организована по записи. При этом количество участников церемонии будут рассчитывать, исходя из нормы в 1 кв. м на человека (всего же попасть на заключение брака смогут не более восьми человек, включая сотрудника ЗАГСа).

Отметим, регион показывает высокие темпы вакцинации (общее число поставивших первый компонент вакцины – 697 тыс. человек), но эти показатели ещё не позволяют говорить о формировании коллективного иммунитета. Это и стало причиной усиления ограничительных мер. Кроме того, учитывая высокий уровень и темпы вакцинации в регионе, а также необходимость функционирования организаций, принято решение о расширении числа учреждений и мест, доступ в которые возможен по предъявлению QR-кода. Согласно последнему решению губернатора, код потребуется при посещении объектов торговли, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания (за исключением оказания услуг на вынос). Данное решение касается допуска как посетителей, так и работников данных учреждений.

Кроме того, оперштаб усилил контроль за соблюдением введённых правил. Вырастет число контрольных групп, обеспечивающих соблюдение мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В оперштабе напомнили, что вакцинация в период пандемии – способ обезопасить не только себя, но и окружающих. В Югре сформирован необходимый запас вакцины. Пункты, где можно сделать прививку, функционируют ежедневно, в том числе в выездной форме.

Это решение – коллегиальное. Оно принято на основе анализа эффективности действующих мер, с учетом предложений управления Роспотребнадзора по Югре и с учётом текущей эпидемиологической ситуации в округе. По данным департамента здравоохранения автономного округа, на сегодня в "ковидных" госпиталях продолжают лечение 2 тыс. 288 пациентов, из них 223 человека находятся в реанимации, 155 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

"Напомню, в автономном округе действует режим повышенной готовности. Все решения, принимаемые ответственными должностными лицами, соответствуют главному – противодействию распространения COVID-19, обеспечению безопасности людей, формированию коллективного иммунитета. Нет единой позиции по принимаемым вопросам. Более того, они в конфликте друг с другом. Например, одни говорят "не заставляйте нас носить маски", другие – "введите в Сургуте локдаун"", - сказала, обращаясь к югорчанам, Наталья Комарова.