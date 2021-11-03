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Происшествия Сибирский ФО Санкт-Петербург
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Санкт-Петербурге задержали владельца знаменитого новосибирского крематория

В Санкт-Петербурге полиция задержала 68-летнего Сергея Якушина, владельца похоронного дома "Некрополь", создателя самого известного в стране крематория.
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Ранее бизнесмен был объявлен в федеральный розыск, ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (взятка).

Задержали Якушина на улице Рубинштейна – в самом сердце Петербурга.

"По версии следствия, с 2011 года по 2019 год обвиняемый, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 млн руб.", - говорится в сообщении питерского полицейского главка.

Родственники бизнесмена считают, что его подставили, а дело сфабриковано в интересах неких людей, которым Якушин, якобы, отказался платить за покровительство.

Якушин создал в Новосибирске крематорий (первый частный в России) и похоронный комплекс, которые часто критиковали за вычурность, помпезность и импозантность. Например, здесь прошли первые виртуальные похороны, для "умиротворения" посетителей купили верблюда, на территории располагается музей погребальной культуры.

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В Санкт-Петербурге задержали владельца знаменитого новосибирского крематория

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Теги: сергей якушин, крематорий, задержание, взятка



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