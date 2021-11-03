Власти Новгородской области решили принуждать к ковид-вакцинации через запреты для детей

В Новгородской области посещать кружки и секции смогут только те дети, чьи родители вакцинировались от ковида. Запрет вступит в силу 15 ноября, заявил губернатор региона Андрей Никитин.

Он постановил, что лишает детей права на дополнительное образование, если их родители не сделали себе инъекцию.

"Допобразование в спорте, культуре, просто каких-то кружках и секциях будет возможно только для тех детей, родители которых имеют сертификат о вакцинации либо соответствующие документы, связанные с тем, что они переболели. Эти ограничения придется ввести для того, чтобы защитить детей", - написал он.

На основании какого закона он действует, Никитин не сообщил. Между тем это прямо нарушает действующее российское законодательство и просто нормы морали.

"Чтобы было понятно. Если у родителей нет сертификата или QR-кода, страдают их дети. Помнится, еще Сталин говаривал, что сын за отца не отвечает. Если это не скотство, то что?" - пишет телеграм-канал "Экономизм".

В Туве уже собираются ввести ковид-паспорта для школьников, а в Майкопском районе Адыгеи детей невакцинированых родителей отправят на дистант. Похоже, власти решили, что для принуждения к ковид-вакцинации можно действовать, не стесняясь в средствах. Притом что процент привитого населения никакого влияния на заболеваемость и смертность не оказывает.