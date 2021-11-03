Число жертв отравления алкоголем на Среднем Урале выросло до 35

Число жертв отравления некачественным алкоголем на Среднем Урале заметно выросло.

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Напомним, что сейчас в Свердловской области расследуется уголовное дело о массовом отравлении суррогатным спиртным. Ранее сообщалось, что по официальным данным от употребления такой выпивки в октябре скончались 24 человека.

Как рассказал Накануне.RU общественник, координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев, по предварительной информации, в минувшие выходные скончались еще четыре человека.

"Ранее они покупали продукцию у предпринимателя Назарова. По нашим данным, на территории области общая цифра (умерших, - прим. ред.) – 35", - сообщил Дмитрий Чукреев.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что расследование продолжается. От более подробных комментариев в ведомстве пока воздерживаются.

Напомним, сегодня в полиции Екатеринбурга рассказали об обнаружении еще нескольких точек со смертельно опасным алкоголем. Как отмечают в МВД, несмотря на резонансное отравление горожан метанолом, торговцы продолжают сбывать им сомнительное спиртное.