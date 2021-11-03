03 Ноября 2021
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Общество В России Москва
земли Тимирязевской академии (2021) | Фото: vk.com/sostimiryazevka

В защиту земель Тимирязевки собираются запустить новый "паровоз запросов и протестов"

Сегодня во время встречи инициативной группы студентов Тимирязевки и жителей района с депутатом Госдумы Галиной Хованской прошли обсуждения того, как опротестовать решения о передаче под застройку земли Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. Инициативная группа подала несколько заявлений, рассказала в беседе с Накануне.RU депутат Галина Хованская, она собирается направлять депутатские запросы на основе этих документов.

"Я, естественно, на стороне жителей, - сказала депутат Галина Хованская, - я считаю, что это варварство - отдавать землю аграрной академии под коммерческую застройку, будет страдать научная деятельность. К тому же это "легкие" района. Это красивый исторический район, наступление ведь идет не только на часть земель, очень уж хорошая территория, обжитая, зеленая, понадобятся минимальные вложения в развитие инфраструктуры, ну как не забрать под коммерцию?"

Как рассказали члены инициативной группы, на землях, которые собираются отдать под застройку, были ростки дубов, которые уничтожили, и объявили эту территорию не занятой. По их информации, руководству вуза предлагались квартиры в будущем жилье, а для студентов обещали построить общежитие, но зачем это нужно, когда можно отремонтировать старые?

Напомним, что это не первый случай "атаки" на тимирязевские земли, несколько лет назад их удалось отбить у застройщиков, который изымали якобы неэффективно используемые земли.

"Тогда отбили. Руководству Тимирязевской тогда предложили такие условия, от которых трудно отказаться, а вот многие преподаватели, студенты были против. Мы встречались несколько раз, там, прямо на улице, затем они приезжали в Думу, была запущена система "паровоз запросов и протестов", мы тогда отбили атаку, а сейчас опять", - рассказывает Галина Хованская.

Напомним, ученый совет проголосовал за передачу опытных полей вуза под жилую застройку. Девелопер обещает за участок в 24 га внушительную сумму в 15 млрд рублей и планирует построить также несколько зданий для самой академии. Однако застройка опытных полей грозит обернуться непоправимым уроном для научного и исследовательского процесса.

территории Тимирязевской академии (РГАУ)(2021)|Фото: facebook.com/groups/sostimiryazevka

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В защиту земель Тимирязевки собираются запустить новый "паровоз запросов и протестов"

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Теги: тимирязевка, протесты, земли, территория, застройка



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