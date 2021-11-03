Для тушения тундры в Магаданской области задействуют беспилотники и бульдозеры

Дополнительная группировка пожарных на высокопроходимой технике отправлена тушить горящую траву в тундре у поселка Радужный в Магаданской области.

Как сообщает МЧС РФ, пожар тушат 33 человека и 8 единиц техники, в том числе бульдозеры компании "Колымаэнерго".

По данным ведомства, кромка огня движется в сторону озера Глухое по направлению от населенного пункта Радужный. Пожар находится на расстоянии 12 км от поселка, угрозы населенному пункту нет.

Для мониторинга ситуации используются беспилотники.

Напомним, в Ольском районе Магаданской области природный пожар возник при низкой отрицательной температуре. В 20-градусные морозы в зоне лесотундры загорелась сухая трава. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, сообщалось, что площадь возгорания составляет уже около 360 гектаров.

Пожар окружен подмерзшим болотом: воду из него взять уже нельзя, но при этом техника может провалиться под тонкий лед, поэтому за водой приходится ходить несколько километров.