В Татарстане проверяют видео о "захвате" ТЦ людей без QR-кодов

Полицейские в Нижнекамске проводят проверку после сообщений о "захвате" торгового центра людей без QR-кодов, сообщает МВД по Татарстану.

Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Нижнекамске противники новых ковид-мер "захватили" местный торговый центр. На видео несколько человек призывали посетителей к посещению ТЦ без предъявления QR-кода.

Информация об этом поступила в полицию от охранника ТЦ. К моменту прибытия экипажа ППС нарушителей на месте не было.

Ранее в соцестях пользователи сообщили, что посетители без масок и QR-кодов "провели успешный штурм" одного из ТЦ в Бурятии. Полиция проверяет информацию о конфликте между покупателями и охраной торгового центра.