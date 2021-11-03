ГИБДД планирует массовые рейды по выявлению пьяных за рулем в предстоящие праздники

ГИБДД будет активнее проводить рейды по выявлению пьяных водителей в предстоящие "празднично-нерабочие" дни.

"Никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время. Напротив, сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции будет особенно строг. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме", - говорится в заявлении на сайте МВД России.

"В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения", - добавили в ГИБДД.

В инспекции сообщили, что с начала года провели около 40 тыс. массовых проверок и выявили более 42 тыс. водителей с признаками опьянения. Также за десять месяцев с начала 2021 года отмечается снижение ДТП с участием пьяных водителей на 19,7%.