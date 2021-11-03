Количество умерших от COVID-19 в Петербурге продолжает расти: установлен новый антирекорд

По информации оперативного штаба на 3 ноября, в Петербурге выявлено 3269 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 203 человека больше, чем днем ранее. Кроме того, город демонстрирует максимальные показатели за осень по количеству смертей.

Так, на портале «Стопкоронавирус» сообщается, что за минувшие сутки в России выявили 1189 смертей от COVID-19 против 1178 накануне. Доля Петербурга в этой статистике составляет 86 человек (против 83 накануне), указывается на портале Смольного. Последний печальный «рекорд» в городе был установлен 1 ноября — 85 скончавшихся за сутки. На лечении в стационарах в настоящее время находятся 7973 человека — 507 поступило, 571 выписано, 745 в реанимации, еще 365 подключены к аппаратам ИВЛ.



Лидерство в списке регионов по заболеваемости ковидом по-прежнему занимает Москва — 31 631 человек, тогда как Петербург находится на второй позиции — 24 134 человека. Несмотря на колоссальную разницу в численности населения и размеры этих регионов, город на Неве «отстает» по темпам заболеваемости от Москвы всего на 7497 человек: это может свидетельствовать о постепенном «приближении» Петербурга к соответствующим показателям в столице. То же самое можно сказать о статистике по смертности — число умерших в Москве составило 95 человек (что всего на 10 меньше, чем в Петербурге).

Напомним, с 30 октября в Северной столице действует режим нерабочих дней. Несмотря на это, первый же день локдауна отметился крупными скоплениями людей и «ночными» нарушениями предписаний правительства, что показало низкий уровень контроля за исполнением ограничительных мер.



Ранее сообщалось, что в городе резко снизилось число привитых за сутки. По данным инфоресурса lennews.ru, это свидетельствует о том, что город не справляется с планами губернатора Александра Беглова по вакцинации населения.