Полное горение кур на полигоне Боровской птицефабрики завершится 15 ноября

По оценкам специалистов, горение на полигоне Боровской птицефабрики, где проводится утилизация поголовья кур для ликвации очага высокопатогенного гриппа птиц, прекратится 15 ноября. Такое заявление сегодня сделал заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

К этому времени вся подлежащая утилизации птица сгорит до зольного остатка, как и предписано ветеринарными правилами. Кроме того, 18 ноября будет проведено сжигание яичного порошка, но этот процесс займет всего одну ночь.

Напомним, ранее в оперштабе региона сообщили, что утилизация птицы, изъятой на птицефабрике "Боровская" для предотвращения распространения птичьего гриппа, близится к завершению. Был выбран оптимальный участок для сжигания птицы.

13 октября установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. По данным управления Россельхознадзора по "тюменской матрёшке", предстоит уничтожить 4,3 млн кур.