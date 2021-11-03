03 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
Коллаж, QR-код в кафе, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Режим нерабочих дней в Челябинской области продлен до 12 ноября

В Челябинской области режим нерабочих дней продлен до 12 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

С 8 по 14 ноября все образовательные организации переходят на дистанционный режим работы. Вузам рекомендовано перейти на дистант.

Также власти ужесточили ковидные ограничения. Теперь QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих. С 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. м, для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов.

С 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года для посещения ресторанов, кафе, столовых и баров нужен будет QR-код. Мера не распространяется на объекты питания, которые оказывают услуги для работников организаций, а также пассажирам и провожающим на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов.

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Режим нерабочих дней в Челябинской области продлен до 12 ноября

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Теги: коронавирус, ограничения, нерабочие дни, Алексей Текслер,



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