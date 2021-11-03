Песков напомнил о пожарах в Калифорнии после слов Байдена о "горящей тундре"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера США Джо Байдена о горящей тундре в России.

"Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он добавил, что не согласен с заявлением Байдена, будто в России ничего не делается для борьбы с глобальным потеплением.

Напомним, президент США на климатическом саммите в Глазго заявил: "Китай, как и Россия, не явился на саммит, хотя претендует на мировое лидерство. То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-либо делать".

Его слова оказались буквально пророческими – в Магаданской области в 20-градусные морозы в зоне лесотундры загорелась сухая трава.