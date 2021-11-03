В Туве уже собираются ввести ковид-паспорта для школьников

В Туве собираются ввести ковид-паспорта для школьников для слежки за заболеваемостью и вакцинированностью среди семей учеников. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Это решение было принято на очередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с ковидом. Будто бы это "вынужденная мера" и есть "все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей".

Региональному министерству образования уже поручено проработать вопрос введения ковид-паспорта на каждого ученика. Это будет досье на членов его семьи. Также планируется обрушить на головы детей массированную "антиковидную пропаганду".

С 1 ноября в республике введена система QR-кодов, в том числе в школы и детские сады. Предлогом стала ситуация с коронавирусом: 460 человек лечатся в госпиталях, в том числе 92 находятся в тяжелом состоянии.

Поразительно, что Тува является одним из самых вакцинированных регионов России - привито 62% взрослого населения. Заявлялось, что вакцинация позволит вернуться к нормальной жизни, а параллельно ей уже вводят слежку за школьниками и их семьями. Но как насчет недавних обещаний? Власти о них еще помнят?