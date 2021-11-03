03 Ноября 2021
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Политика В России Крым
(2020) | Фото: obyektiv.press

Путин проведет День народного единства в Севастополе

Президент России Владимир Путин планирует провести День народного единства в Севастополе. Здесь он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны, выступит с речью. Также в программе визита встреча с главой города Михаилом Развожаевым и видеоконференция Высшего совета Союзного государства (другими словами – переговоры с Александром Лукашенко).

Между тем, вблизи территориальных вод России в районе Крымского полуострова в скором времени может оказаться флагман 6-го флота ВМС США – командный корабль Mount Whitney. Несколько дней назад он вошел в Черное море "для "проведения операций с союзниками и партнерами по NATO". Накануне Путин уже высказался по поводу этого маневра, который может оказаться провокацией. "Сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - заявил президент.

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Путин проведет День народного единства в Севастополе

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Теги: день народного единства, севастополь, вмс сша, провокация, владимир путин



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