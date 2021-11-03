03 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
стекло, окно, разбито (2016) | Фото:Накануне.RU

В момент стрельбы по уральской больнице в пострадавшем кабинете никого не было

В прокуратуре рассказали некоторые подробности инцидента со стрельбой по зданию больницы на Среднем Урале.
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Напомним, накануне вечером в Асбесте вблизи медучреждения, оказывающего помощь больным коронавирусом, неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. Пострадали машина одного из медработников и само учреждение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все произошло возле городской больницы №1 Асбеста. В результате стрельбы зафиксированы многочисленные повреждения на задней правой двери и заднем правом крыле автомобиля, принадлежащего одному из врачей. Кроме этого, оказалось повреждено окно на втором этаже.

"Свет в окне больницы на тот момент не горел, в кабинете никого не было. Телесные повреждения никто не получил", - уточнили в надзорном ведомстве.

Органами полиции возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство". Его расследование находится на контроле прокуратуры. Также к выяснению обстоятельств подключился Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что выстрелы были сделаны из ружья. Сами сотрудники больницы подозревают местного жителя, который таким образом мог мстить за смерть одной из пациенток.

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В момент стрельбы по уральской больнице в пострадавшем кабинете никого не было

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Теги: стрельба, больница, прокуратура



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