В момент стрельбы по уральской больнице в пострадавшем кабинете никого не было

В прокуратуре рассказали некоторые подробности инцидента со стрельбой по зданию больницы на Среднем Урале.

Напомним, накануне вечером в Асбесте вблизи медучреждения, оказывающего помощь больным коронавирусом, неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. Пострадали машина одного из медработников и само учреждение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все произошло возле городской больницы №1 Асбеста. В результате стрельбы зафиксированы многочисленные повреждения на задней правой двери и заднем правом крыле автомобиля, принадлежащего одному из врачей. Кроме этого, оказалось повреждено окно на втором этаже.

"Свет в окне больницы на тот момент не горел, в кабинете никого не было. Телесные повреждения никто не получил", - уточнили в надзорном ведомстве.

Органами полиции возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство". Его расследование находится на контроле прокуратуры. Также к выяснению обстоятельств подключился Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что выстрелы были сделаны из ружья. Сами сотрудники больницы подозревают местного жителя, который таким образом мог мстить за смерть одной из пациенток.