03 Ноября 2021
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В Тюмени в 233 раза увеличили расходы на закупку по приобретению вакцины от пневмококковых инфекций

В Тюмени в 233 раза увеличили расходы на закупку по приобретению вакцины от пневмококковых инфекций, сообщает "РБК-Тюмень".

Аукцион на приобретение 50 тыс. доз вакцины размещен на сайте госзакупок. Стоимость закупки составляет 73,8 млн руб. Прошлая закупка, по данным издания, которая проводилась в апреле, стоила 316 тыс. руб., однако была признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок.

Аукцион состоится 12 ноября. По данным областного депздрава, дополнительные средства выделены по поручению губернатора. Вакцинация проводится группам риска, т.е. людям, у которых наиболее вероятно развитие такого осложнения, как пневмония – и вследствие гриппа, и коронавируса. Активизация идет на фоне сезона ОРВИ.

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В Тюмени в 233 раза увеличили расходы на закупку по приобретению вакцины от пневмококковых инфекций

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Теги: вакцина, закупка, пневмококковые инфекции



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