Жителю Южного Урала, застрелившему краснокнижного лебедя, назначили штраф

В Челябинской области браконьера, застрелившего краснокнижного лебедя-шипуна, приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в незаконной охоте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

28 августа вблизи озера Актюбинское на территории Сугоякского охотничьего хозяйства застрелил лебедя-шипуна. Ущерб составил 25 тыс. рублей.

Обвиняемый вину признал и возместил ущерб. Он рассказал, что, стреляя из охотничьего ружья в лебедя-шипуна, был осведомлен, что нарушает закон.