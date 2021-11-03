03 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
ружье охота выстрел (2010) | Фото: omskpress.ru

Жителю Южного Урала, застрелившему краснокнижного лебедя, назначили штраф

В Челябинской области браконьера, застрелившего краснокнижного лебедя-шипуна, приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в незаконной охоте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

28 августа вблизи озера Актюбинское на территории Сугоякского охотничьего хозяйства застрелил лебедя-шипуна. Ущерб составил 25 тыс. рублей.

Обвиняемый вину признал и возместил ущерб. Он рассказал, что, стреляя из охотничьего ружья в лебедя-шипуна, был осведомлен, что нарушает закон.

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Жителю Южного Урала, застрелившему краснокнижного лебедя, назначили штраф

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Теги: лебедь, браконьер, штраф,



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