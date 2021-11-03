03 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
изнасилование, девочка, девушка (2016) | Фото: Oren1.ru

"Жертва изнасилования" в Екатеринбурге призналась, что она вебкамщица

23-летняя студентка РГППУ из Екатеринбурга, ранее заявившая, что ее изнасиловали, выставила пост в социальных сетях, в котором ответила на обвинения в свой адрес.

Напомним, что, по словам девушки, ночью 23 октября она гуляла рядом с парком Павлика Морозова, ее сзади схватил неизвестный, потащил вглубь сквера и изнасиловал, потом затащил в такси, а после - в гостиницу "Ямал", где изнасилование продолжилось. Она утверждала, что сбежать ей удалось, только когда мужчина уснул.

Позже в сети было опубликовано видео с камер видеонаблюдения гостиницы "Ямал", где, предположительно, и изнасиловали девушку. Камеры засекли студентку с неизвестным мужчиной в медицинской маске как на улице, так и в подъезде самой гостиницы. На видеозаписи видно, что девушка сама бежит за своим предполагаемым насильником. Также появились сведения о том, что студентка "подрабатывает" вебкамом, и якобы делала она это даже после "изнасилования".

Вскоре "сторис" девушки про изнасилование были удалены, между тем, люди собрали ей "на адвоката" порядка 300 тыс. руб. и стали обвинять "жертву" в "мошенничестве".

"Я вебкамщица, а не проститутка. Сижу перед камерой одна. Я брезгливая. Я не удаляла пост, вы скорее всего закидали его жалобами. Я не мошенница. Деньги нужны были на юриста и адвоката. Схожу еще к психологу. Остальное на благотворительность. Я не выходила два дня на связь, потому что началась травля, мне присылают угрозы в огромном количестве, что меня найдут и что-то сделают со мной", - написала девушка в своем Instagram.

На данный момент с историей о возможном изнасиловании студентки в Екатеринбурге разбирается Следственный комитет. Как уточнили в ведомстве, уголовного дела пока не возбуждено. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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"Жертва изнасилования" в Екатеринбурге призналась, что она вебкамщица

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Теги: изнасилование, екатеринбург, вебкамщица, пост



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