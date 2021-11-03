03 Ноября 2021
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Политика Москва
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (2020) | Фото: mos.ru

Мосгордума ограничила возможность депутатов высказываться в парламенте

Мосгордума сегодня одобрила изменения в собственный регламент, которые значительно сокращают "время для дискуссий". Дискуссия по поводу поправок была горячей.
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Напомним, законопроект внес депутат от "Единой России" Александр Семенников. Он предполагает сокращение времени рассмотрения законопроектов, прения по ним составят не более 40 минут, постановления думы предлагается обсуждать не более 10 минут. По ведению заседания теперь смогут высказываться только руководители постоянных депутатских объединений, а не любой желающий депутат.

Представители оппозиции рьяно критиковали изменения в регламент, говорили о низложении принципов парламентаризма. Депутат Сергей Митрохин был более жесток в оценках – он заявил, что "регламент превращается в подтирку".

Депутат Евгений Ступин (КПРФ) предложил вместо сокращения времени рассмотрения законопроектов сократить время парламентских каникул: "Так вы не уходите на каникулы на 4 месяца, чтобы успевать законопроекты рассматривать. Вы получаете по 500 тыс. руб.! Ваши аргументы лживые". "Деградация у нас продолжается. В прошлом году у нас было по одному заседанию в месяц", - поддержала коллегу Елена Янчук. Депутат Дарья Беседина назвала ситуацию "позором".

Михаил Тимонов Елена Шувалова Евгений Ступин(2021)|Фото: Telegram-канал депутата Мосгордумы Михаила Тимонова

Впрочем, у поправок были и сторонники. Валерий Головченко (депутатское объединение "Моя Москва") заявил: "Жаль, что этот законопроект никак не ограничивает оценочные суждения коллег, которые больше подходят для выступлений на площадях".

Перед самым голосованием слово взял спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. "Эти изменения позволят повысить эффективность работы думы. Мы можем уменьшить время на рассмотрение одного вопроса и рассмотреть больше вопросов. Предлагаю прекратить злоупотребление использования высказываний по ведению. 765 раз депутаты выступали по ведению – 13 часов работы. Это время двух пленарных заседаний. В большинстве случаев эти выступления не касались ведения самого заседания. Они отвлекали от рассматриваемых вопросов. Это довольно распространенная практика, которую использует оппозиция во всем мире. В США такой прием называется флибустьерством. Подается безумное количество поправок, которые никогда не будут приняты. Принятие ограничений флибустьерства – тоже мировая практика. Чем более демократическая страна, тем больше ограничений в ее парламенте. Парламент Москвы останется все равно одним из самых либеральных", - заявил Шапошников, добавив: "Караван московской городской думы не остановить ни одной собаке и ни одному шакалу".

В итоге за принятие поправок в регламент высказались 26 депутатов, один воздержался, против – 16.

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Мосгордума ограничила возможность депутатов высказываться в парламенте

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Теги: мосгордума, регламент, депутаты, оппозиция, алексей шапошников



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