Bloomberg: Запуск "Северного потока-2" может растянуться до мая

Процесс получения разрешения на использование газопровода "Северный поток-2" грозит затянуться до мая 2022 года, пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что федеральное сетевое агентство ФРГ должно вынести предварительное решение по сертификации до 8 января, затем оно будет передано на двухмесячное рассмотрение Европейской комиссии.

Хотя вердикт не будет носить обязательный характер, ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию может затянуться до 8 мая, поскольку у ЕК есть право продлить рассмотрение еще на два месяца.

Ранее сообщалось, что газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, сейчас власти РФ ожидают окончательного решения от Германии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что процесс получения разрешения на запуск "Северного потока - 2" может занять около четырех месяцев.