03 Ноября 2021
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Экономика За рубежом
Трубы для Северного потока-2, северный поток-2, OMK (2017) | Фото: nord-stream2.com

Bloomberg: Запуск "Северного потока-2" может растянуться до мая

Процесс получения разрешения на использование газопровода "Северный поток-2" грозит затянуться до мая 2022 года, пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что федеральное сетевое агентство ФРГ должно вынести предварительное решение по сертификации до 8 января, затем оно будет передано на двухмесячное рассмотрение Европейской комиссии.

Хотя вердикт не будет носить обязательный характер, ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию может затянуться до 8 мая, поскольку у ЕК есть право продлить рассмотрение еще на два месяца.

Ранее сообщалось, что газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, сейчас власти РФ ожидают окончательного решения от Германии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что процесс получения разрешения на запуск "Северного потока - 2" может занять около четырех месяцев.

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Bloomberg: Запуск "Северного потока-2" может растянуться до мая

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Теги: северный поток-2, поставки газа, германия



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