На Ямале прокуратура проводит проверку из-за поломки вертолета Ми-8 с вахтовиками

На Ямале прокуратура проводит проверку из-за технической поломки вертолета Ми-8, перевозившего вахтовиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Сегодня командир воздушного судна авиакомпании "Газпром авиа", выполнявший коммерческий рейс сообщением Новый Уренгой - Новый Порт, принял решение о возврате на аэродром вылета по технической причине. Вертолет приземлился благополучно. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.

"Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка безопасности полетов", - говорится в сообщении надзорного ведомства.