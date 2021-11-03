Уралмашзавод стал отстранять сотрудников, не привитых от коронавируса

На Уралмашзаводе ввели систему допуска сотрудников по QR-коду. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе предприятия, отметив, что до предоставления документа о прохождении вакцинации против коронавируса работников будут отстранять и платить только 2/3 оклада.

"В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Екатеринбурге, на Уралмашзаводе введена система допуска на рабочее место по qr-коду, указанному в сертификате о вакцинации против коронавирусной инфекции. Работники, у которых отсутствуют и сертификат, и документы, подтверждающие наличие противопоказаний к прививке, временно отстраняются от работы. В соответствии с российским законодательством, оплата труда им производится в размере двух третей тарифной ставки должностного оклада", - сообщили в пресс-службе.

Отстранять сотрудников начали еще вчера, при этом сам рабочий коллектив не сильно радостно встретил такую инициативу от начальства. Сотрудникам заблокировали пропуска и предупредили о необходимости поставить прививку для допуска к работе. В качестве альтернативы, человек может предоставить документ с противопоказаниями к вакцинации. По некоторым данным, с отстранением якобы уже столкнулись порядка 200 человек.

"Объявление вынужденного простоя для непривитых сотрудников - вынужденная мера. Уралмашзавод выполняет заказы государственного значения, обеспечивает основными средствами производства базовые отрасли российской экономики, а также горнодобывающие и металлургические комплексы других стран. От поставок оборудования в указанный срок во многом зависит работоспособность предприятий-партнеров. Поэтому крайне важно обеспечить бесперебойную работу производства, чтобы не подвести заказчиков. Для работников Уралмашзавода созданы все условия для прохождения вакцинации: поставить прививку можно в медпункте завода", - заключили на заводе.

С аналогичной ситуацией столкнулись и работники одного из предприятий в Алапаевске. Как сообщила подписчица паблика "Инцидент Екатеринбург", после отказа от прививки начальство прислало девушке сообщение об отстранении. Свердловчанка считает, что подобные действия со стороны руководства являются незаконными, а потому собирается обратиться в прокуратуру.