В Магаданской областной суд восстановил права библиотекаря, отстраненной от работы за отказ от ковид-вакцинации

Сотрудницу Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина суд восстановил в трудовых правах. Ранее она была отстранена от работы без сохранения зарплаты за отказ от ковид-вакцинации. Об этом случае сообщает Vostok.Today.

Магаданский городской суд встал на сторону истца и постановил выплатить ей около 200 тыс. рублей компенсации.

Как неоднократно отмечало Накануне.RU, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отстранить от работы за отсутствие прививки можно только тех, кто входит в перечень работ, которые требуют обязательного проведения профилактических прививок. Он содержится в Постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 №825. Это же подтвердили и в прокуратуре Ярославской области.

"Работников организаций торговли, бытовых услуг, общественного питания, транспорта, театров, кинотеатров, салонов красоты в указанном Перечне нет. Следовательно, отстранять работников таких организаций от работы за отказ от вакцинации нельзя. Таким образом, действия работодателя по отстранению непривитых работников, выполняющих работы, не поименованные в Перечне, не будут являться законными", - говорится в разъяснении прокуратуры.

Генеральный директор ООО "Юридическая компания "Статус права" Виктория Елисеева, которая ведет такие дела, отмечает, что примерно в 70% случаев, когда работник пишет мотивированный отказ от вакцинации, его больше не трогают. Это касается и тех, кто входит в правительственный перечень.