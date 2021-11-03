Еще один регион продлил нерабочие дни до 15 ноября

Власти еще одного российского региона - Томской области - приняли решение о продлении режима нерабочих дней до 15 ноября. Также будут продлены школьные каникулы.

"Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома", - заявили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, Новгородская область стала первым регионом России, официально объявившим о продлении нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом объявил губернатор Андрей Никитин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней якобы до Нового года, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.