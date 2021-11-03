Глава Екатеринбурга выразил благодарность местным медикам за помощь в борьбе с пандемией

Глава уральской столицы Алексей Орлов выразил благодарность врачам, медсестрам, водителям "скорых" и всем остальным сотрудникам здравоохранения за помощь в борьбе в пандемией коронавируса. Слова благодарности градоначальник опубликовал у себя в Instagram.

"Я говорю спасибо тем, кто все это время продолжает бороться за здоровье людей, кто, несмотря на усталость, перегрузки и смертельную опасность заражения, остается в строю, кто, несмотря на огромные очереди и нередко раздражение граждан, сохраняет спокойствие и продолжает выполнять свой долг. Всем — врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям скорых, главврачам — я выражаю огромную благодарность", - сказа Орлов.

По его словам, даже в нерабочую неделю остается огромный пласт людей, которым все же приходится выходить на работу. Тем временем в регионе продолжает расти заболеваемость COVID-19, что кратно увеличило нагрузку на пункты вакцинации — от 1-1,5 тыс. в августе до 8-9 тыс. прививок в сутки в ноябре.

"Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь, не связанную с коронавирусом, ведь люди продолжают болеть и другими заболеваниями. Врачевание, спасение людей никогда не было легкой работой, но в последние 1,5 года нагрузка на медиков возросла колоссально", - заявил глава города.

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано свыше 160 тыс. случаев заражения и более 7,5 тыс. смертей среди заболевших. Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, в регионе развернуто 10 тыс. 299 covid-койки, свободных из которых осталось только 1,3 тыс.

