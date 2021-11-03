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Происшествия В России Крым
взятка деньги конверт (2010) | Фото:artbrikov.ru

СК назвал сумму взятки главе администрации Белогорска

Мэра Белогорска Игоря Ипатко задержали при получении взятки в размере 1,4 млн рублей, сообщает крымское управление СК РФ.

В отношении главы администрации города возбуждено уголовное дело. Его знакомый подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, весной этого года предприниматель, работающий в сфере пассажирских перевозок, попросил власти Белогорска согласовать строительство здания на участке.

Позже глава администрации вызвал к себе коммерсанта, потребовав деньги за "содействие" за решение данного вопроса. Бизнесмен согласился, в схему привлекли посредника.

Ранее о том, что в Крыму ФСБ задержала с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Это уже не первое задержание руководства муниципалитета в Крыму за последнее время. В начале октября силовики задержали главу городского совета Евпатории Олесю Харитоненко – она стала фигуранткой уголовного дела о махинациях с земельными участками.

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СК назвал сумму взятки главе администрации Белогорска

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Теги: белогорск, взятка, мэр белогорска



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