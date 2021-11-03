Lancet опубликовал результаты исследования эффективности вакцины "Спутник Лайт"

Британский медицинский журнал The Lancet опубликовал статью разработчиков вакцины "Спутник Лайт" с отчетом об исследовании эффективности и безопасности препарата.

Разработчиком является НИЦ им. Гамалеи, спонсором исследования – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Исследование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" подтверждает ее высокий профиль безопасности и формирование сильного иммунного ответа", - говорится в пресс-релизе РФПИ. При вакцинации "Спутником Лайт" формируется сильный гуморальный и клеточный иммунитет, причем как в группе серонегативных пациентов (ранее не сталкивавшихся с коронавирусом), так и в группе серопозитивных (переболевшие).

"Анализ был сделан на основе данных 28 тыс. привитых "Спутником Лайт" в Москве. Результаты показали, что при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-штамма коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В группе до 60 лет эффективность препарата превысила 75%", - говорится в сообщении РФПИ.