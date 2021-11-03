03 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
лесной пожар (2012) | Фото: Накануне.ru

С жительницы Челябинской области взыскали 2,6 млн рублей за лесной пожар

Жительницу Копейска суд обязал возместить ущерб в размере 2,6 млн рублей, причиненный лесным пожаром, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле 2020 года на территории городского округа произошел лесной пожар. От огня пострадал лес на площади 7 га. Распространение огня произошло с земельного участка, не очищенного от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, не отделённого от леса массива противопожарной минерализованной полосой.

Сумма ущерба, с учетом затрат на тушение, составила 2,6 млн рублей.

В отношении собственницы участка был возбуждено административное дело за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара. Ей назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с женщины причиненный ущерб. Он ходатайствовал о наложении обеспечительных мер на осуществление регистрационных действий с двумя объектами недвижимости физического в Челябинске. Суд исковое заявление удовлетворил в полном объеме.

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С жительницы Челябинской области взыскали 2,6 млн рублей за лесной пожар

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Теги: лесной пожар, ущерб, прокуратура,



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