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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

После стрельбы по больнице на Урале возбуждено дело о хулиганстве

К выяснению всех обстоятельств стрельбы в уральском городе Асбест подключился Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Асбесте вблизи медучреждения, оказывающего помощь пациентам с коронавирусом, неизвестный произвел выстрелы из огнестрельного оружия. В результате была повреждена машина одного из медработников и имущество больницы.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, никто из граждан в ходе инцидента не пострадал. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", но ввиду социальной значимости объекта, у которого произошел инцидент, а также в связи с большим общественным резонансом, следователями СКР заявлено ходатайство о передаче дела к ним для дальнейшей работы.

По словам очевидцев, выстрелы были сделаны из ружья. Сотрудники больницы подозревают местного жителя, который может мстить за смерть одной из пациенток.

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После стрельбы по больнице на Урале возбуждено дело о хулиганстве

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Теги: стрельба, больница, дело, СК



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