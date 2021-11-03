После стрельбы по больнице на Урале возбуждено дело о хулиганстве

К выяснению всех обстоятельств стрельбы в уральском городе Асбест подключился Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Асбесте вблизи медучреждения, оказывающего помощь пациентам с коронавирусом, неизвестный произвел выстрелы из огнестрельного оружия. В результате была повреждена машина одного из медработников и имущество больницы.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, никто из граждан в ходе инцидента не пострадал. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", но ввиду социальной значимости объекта, у которого произошел инцидент, а также в связи с большим общественным резонансом, следователями СКР заявлено ходатайство о передаче дела к ним для дальнейшей работы.

По словам очевидцев, выстрелы были сделаны из ружья. Сотрудники больницы подозревают местного жителя, который может мстить за смерть одной из пациенток.