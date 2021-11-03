В Тюменской области вводят "пропускные" QR-коды

В Тюменской области с 8 ноября вводятся QR-коды для посещения различных объектов. Они потребуются для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также спортивных объектов при проведении на них физкультурных и спортивных мероприятий и для получения спортивно-оздоровительных услуг, в том числе фитнес-центров и спортклубов. Изменения касаются всех совершеннолетних граждан, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Это требование распространяется также на торговые, торгово-развлекательные центры и торговые комплексы общей площадью от 4 тыс. кв. м в Тюмени и Тобольске, от 3,5 тыс. кв. м – в Ишиме, от 3 тыс. кв. м – в Ялуторовске и от 2,5 тыс. "квадратов" – в Заводоуковске. Исключение составляют отдельно стоящие гипермаркеты, осуществляющие продажу продовольственных товаров универсального ассортимента.

Напомним, 26 октября губернатор Александр Моор объявил, что на время нерабочих дней вводится аналогичный московскому локдаун. С 30 октября по 7 ноября включительно будут закрыты все предприятия, организации региона, исключение – предприятия непрерывного цикла (сферы – энергетика, коммунальное хозяйство, службы и организации связи). Кафе, рестораны, музеи, театры, салоны красоты, ТРЦ в эти дни будут закрыты. Общепит работает "на вынос". На неделю будут закрыты школы, вузы, ссузы, места дополнительного образования. Прививочные пункты работают полный рабочий день.