Уральский аграрный университет уходит на дистант до конца месяца

Начиная со следующего понедельника (8 ноября) Уральский государственный аграрный университет переводит своих студентов на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба вуза. На удаленке обучающиеся пробудут до 30 ноября, однако окончательные сроки такого формата будут определены позднее.

При этом УрФУ пока все еще не собирается возвращать студентов домой за компьютеры, хотя и не исключает такого исхода.

Напомним, что Министерство образования и науки разрешило российским высшим учебным заведениям переводить студентов на дистанционный формат обучения, начиная с 8 ноября текущего года. При этом решение о переводе остается за самим учебным учреждением.

Из-за роста числа заболевших, в регионе приняли решение об ужесточении ковидных мер. Так, вчера замгубернатора области Павел Креков сообщил, что при несоблюдении QR-системы, региональные власти будут вынуждены принять решение о закрытии точек общепита и ТЦ. Увы, это не единственные ограничения, которые ждут свердловчан.