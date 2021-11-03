Научный руководитель ВШЭ Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве России

Экс-ректор Высшей школы экономики, ныне – научный руководитель "Вышки" Ярослав Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве России. Соответствующее предложение ему сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Глава кабмина на встрече с Кузьминовым отметил "значимую роль ВШЭ в разработке 42 стратегических инициатив". Экономист в ответ попросил дать совету возможность проявлять информационную инициативу.

"Экспертные группы должны иметь не просто доступ к информационным ресурсам правительства, а возможность инициировать новое обследование, собирать новые данные", - заявил Кузьминов.

Экспертный совет будет координировать свою работу с вице-премьером Дмитрием Григоренко.