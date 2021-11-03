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Происшествия Свердловская область
рейды по изъятию незаконного алкоголя (2021) | Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Полиция нашла еще несколько точек со смертельно опасным алкоголем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция проводит рейды по изъятию незаконного алкоголя. Как отмечают в МВД, несмотря на резонансное отравление горожан метанолом, торговцы продолжают сбывать сомнительное спиртное.

Так, 2 ноября оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления внутренних дел был проверен очередной павильон, расположенный вблизи Шарташского рынка на улице Куйбышева. Данная точка торгует овощами и фруктами, однако в ходе проверки выяснилось, что ассортимент ее товаров намного шире: полицейские обнаружили несколько бутылок с алкоголем, не имеющих акцизных марок.

Реализатором был уроженец одной из среднеазиатских республик. Он уверял, что спиртное якобы осталось после свадьбы, и он никому не продает его. Также полицейские извлекли из-под прилавка коробку с несколькими флаконами этилового спирта и упаковку пива. В павильоне нашлись и несколько коробок с полимерными пакетиками, содержащими некое растительное вещество. Продавец пояснил, что это насвай.

рейды по изъятию незаконного алкоголя(2021)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Буквально в этот же день полиция обнаружила флаконы этилового спирта в киоске на улице Новгородцевой. Продавщица уверяла, что товар реализуется исключительно для дезинфекции рук, однако емкости со спиртом почему-то прятала в коробке с другим товаром.

В настоящее время все обнаруженное изъято. Полицейские начали проверку по возможным нарушениям оборота алкогольной и табачной продукции.

рейды по изъятию незаконного алкоголя(2021)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, также организована "горячая линия" для приема сигналов о нарушениях, связанных с нелегальной торговлей алкоголем. По всем подобным фактам нужно сообщать в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга по телефону: 8 905 832 56 81.

Напомним, сейчас в Свердловской области расследуется уголовное дело о массовом отравлении суррогатным спиртным. По официальным данным, от употребления такой выпивки в октябре скончались 24 человека.

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Полиция нашла еще несколько точек со смертельно опасным алкоголем в Екатеринбурге

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Теги: полиция, рейды, алкоголь, Екатеринбург



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