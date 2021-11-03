На Ямале экс-главе посёлка вменили растрату 1,4 миллиона

Экс-глава посёлка Пангоды попал под "уголовку" – ему вменяют растрату 1,4 млн руб., сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в 2020 г. администрация посёлка заключила с ООО "ЯмалСтройМеханизация" муниципальный контракт на благоустройство парка по улице Полярников. С руководителем компании глава Пангод долго приятельствовал.

В декабре прошлого года глава поселка, используя свое служебное положение, поручил подчинённым составить акты о приёмке выполненных работ, где следовало соврать об озеленении парка за 1,4 млн руб. Эти деньги перевели на расчетный счет ООО "ЯмалСтройМеханизация", что, по версии следователей, является распоряжением бюджетными деньгами, как собственными.

Возбуждено уголовное дело.