03 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске местную жительницу будут судить за жестокое обращение с детьми

Жительницу Челябинска будут судить по обвинению в жестоком обращении с детьми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемая не обеспечивала своих дочерей шести и двух лет полноценным питанием, уходя на работу, не оставляла им еду. Она не водила девочек в детские дошкольные учреждения, не занималась их развитием. Кроме того, применяла жестокость и недопустимые методы воспитания по отношению к 6-летней дочери, причиняя ей телесные повреждения.

В августе текущего года она оставила детей в квартире в антисанитарных условиях. Когда детей обнаружили, на младшей девочки не было одежды.

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В Челябинске местную жительницу будут судить за жестокое обращение с детьми

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Теги: дети, суд, жестокое обращение,



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