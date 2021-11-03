В Челябинске местную жительницу будут судить за жестокое обращение с детьми

Жительницу Челябинска будут судить по обвинению в жестоком обращении с детьми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемая не обеспечивала своих дочерей шести и двух лет полноценным питанием, уходя на работу, не оставляла им еду. Она не водила девочек в детские дошкольные учреждения, не занималась их развитием. Кроме того, применяла жестокость и недопустимые методы воспитания по отношению к 6-летней дочери, причиняя ей телесные повреждения.

В августе текущего года она оставила детей в квартире в антисанитарных условиях. Когда детей обнаружили, на младшей девочки не было одежды.