В Китае, у границы с РФ, зарегистрирована новая вспышка коронавируса

В КНР произошла новая вспышка заболеваемости COVID-19. Как сообщает Госкомитет здравоохранения страны, инфекция распространяется на севере и северо-востоке Китая, в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.

За 2 ноября выявлено 93 новых случая заражения внутри страны. Из них 35 случаев зарегистрировано в городе Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), который от Благовещенска отделяет только река Амур, передает "Интерфакс".

Волна заражений в Китае началась 17 октября. За это время в 17 провинциях и районах выявлено более 500 инфицированных. Власти отмечают, что жесткие меры пока не приносят должного результата.

В сентябре в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая была зафиксирована новая локальная вспышка коронавируса. Национальная комиссия здравоохранения сообщила о 20 случаях COVID-19.

По предварительным данным, инфекцию завез взрослый пациент, вернувшийся из Сингапура еще 4 августа.