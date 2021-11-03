В Туве собираются ввести "антиковидные паспорта" для школьников

В Республике Тува собираются ввести "антиковидные паспорта" для школьников.

"Это вынужденная мера, которая позволит мониторить заболеваемость и вакцинированность среди семей учеников, тем более, есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей", - заявил зампред правительства региона Александр Брокерт.

В республике отмечают, что ситуация сейчас сложная, но может стать еще хуже, "как в соседних регионах: Хакасии, Алтайском крае". "Этому может способствовать приезд из других регионов жителей республики: студентов, которых отправили на дистанционное обучение, вахтовиков и граждан, уезжающих из регионов, где вводятся более жесткие ограничения. Чтобы предотвратить резкое ухудшение эпидемиологической обстановки, уже сейчас республике нужно усилить профилактические меры и готовиться к росту заболеваемости", - заявил зампред правительства.

Указом главы республики вход в муниципальные учреждения ведется по QR-кодам. Теперь к таким учреждениям отнесли и школы, детские сады и другие объекты образования. QR-коды должны будут предъявлять "все без исключения посетители, будь то работники или родители воспитанников". На всех этих объектах до конца "нерабочих дней" должен быть организован пропускной режим.

Также пока только "изучается возможность и прорабатывается вопрос" введения в школах антиковидного паспорта на каждого ученика.