03 Ноября 2021
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Станция метро Ботаническая в обзоре NYT (2021) | Фото: Франк Герфорт / instagram.com/frank_herfort / instagram.com/nytimes

New York Times написала о советско-российском метро с фотографиями из Екатеринбурга

New York Times опубликовала большой материал о советско-российском метро. Автором выступил известный немецкий фотограф Франк Герфорт (Frank Herfort). Его специализация – архитектурная, рекламная, урбанистическая фотография, а особое пристрастие – наследие СССР в странах постсоветского пространства.

В материале NYT собраны работы Герфорта за последние шесть лет – он посетил более 770 станций метро на территории СНГ (19 городов). В его архив попали станции не только российского, но и украинского белорусского, грузинского и узбекистанского метро.  

Станция метро Ботаническая в обзоре NYT(2021)|Фото: Франк Герфорт / instagram.com/frank_herfort / instagram.com/nytimes

Интересно, что в публикацию вошел и "новострой". Например, станции метро в Екатеринбурге – формально строить его начали еще в советское время, но большая часть станций открылась уже после распада СССР. Кстати, NYT анонсировала публикацию в своем аккаунте в Instagram как раз фотографией одной из екатеринбургских станций – "Ботанической".

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New York Times написала о советско-российском метро с фотографиями из Екатеринбурга

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Теги: New York Times, метро, екатеринбуг, франк герфорт



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