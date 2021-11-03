New York Times написала о советско-российском метро с фотографиями из Екатеринбурга

New York Times опубликовала большой материал о советско-российском метро. Автором выступил известный немецкий фотограф Франк Герфорт (Frank Herfort). Его специализация – архитектурная, рекламная, урбанистическая фотография, а особое пристрастие – наследие СССР в странах постсоветского пространства.

В материале NYT собраны работы Герфорта за последние шесть лет – он посетил более 770 станций метро на территории СНГ (19 городов). В его архив попали станции не только российского, но и украинского белорусского, грузинского и узбекистанского метро.

Интересно, что в публикацию вошел и "новострой". Например, станции метро в Екатеринбурге – формально строить его начали еще в советское время, но большая часть станций открылась уже после распада СССР. Кстати, NYT анонсировала публикацию в своем аккаунте в Instagram как раз фотографией одной из екатеринбургских станций – "Ботанической".