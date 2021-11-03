Причастность депутата Рашкина к незаконной охоте проверит центральный аппарат СК

Следственный комитет назначил экспертизы по делу о незаконной охоте на лося в Саратовской области.

Дело о незаконной охоте в Лысогорском районе, которое возбудили в МВД, приняли к производству следователи центрального аппарата СК.

"Следователи продолжают допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе места происшествия", - сообщается на сайте ведомства. Также изучаются видеозаписи.

В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли топор и два ножа со следами крови. Кроме того, недалеко от места, где была разделана туша лося, нашли карабин c прицелом ночного видения, треногу и патроны.

Найден также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу.

Сам Рашкин дал комментарий по поводу задержания, заявив, что разделанного лося нашел в лесу.