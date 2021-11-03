В Асбесте местный житель обстрелял больницу и машину врача-реаниматолога ковидной реанимации

03 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Обстрел больницы в Асбесте (2021) | Фото: telegram-канал Baza / t.me/bazabazon

В Асбесте местный житель обстрелял больницу и машину врача-реаниматолога ковидной реанимации

Житель Асбеста совершил обстрел больницы №1 и автомобиль врача-реаниматолога в ковидной реанимации. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе МВД России по региону. Сотрудники больницы в преступлении подозревают местного жителя, который, вероятно, мстит за смерть одной из пациенток.

Обстрел больницы в Асбесте(2021)|Фото: telegram-канал Baza / t.me/bazabazon

Известно, что нападение произошло около 22.00 у инфекционного отделения медучреждения в микрорайоне Больничный Городок, 10. Несмотря на то, что выстрелы, по словам очевидцев, из ружья, были произведены как по самой больнице, так и по машине врача, никто не пострадал. До этого - в прошлую пятницу на женщина медика также кто-то напал с ножом уже в самом здании, после чего скрылся.

"По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные. Устанавливается точный материальный ущерб, а также возможные очевидцы произошедшего", — сообщил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Асбесте местный житель обстрелял больницу и машину врача-реаниматолога ковидной реанимации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Асбест, больница, обстрел, машина, врачи, месть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети