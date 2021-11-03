В Асбесте местный житель обстрелял больницу и машину врача-реаниматолога ковидной реанимации

Житель Асбеста совершил обстрел больницы №1 и автомобиль врача-реаниматолога в ковидной реанимации. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе МВД России по региону. Сотрудники больницы в преступлении подозревают местного жителя, который, вероятно, мстит за смерть одной из пациенток.

Известно, что нападение произошло около 22.00 у инфекционного отделения медучреждения в микрорайоне Больничный Городок, 10. Несмотря на то, что выстрелы, по словам очевидцев, из ружья, были произведены как по самой больнице, так и по машине врача, никто не пострадал. До этого - в прошлую пятницу на женщина медика также кто-то напал с ножом уже в самом здании, после чего скрылся.

"По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные. Устанавливается точный материальный ущерб, а также возможные очевидцы произошедшего", — сообщил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.