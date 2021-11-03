В Челябинске водитель Лады на летней резине сбил водителя троллейбуса

В Челябинске водитель Лады на летней резине сбил водителя троллейбуса, которая устанавливала токоприемник на провода. Женщина госпитализирована в больницу, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла сегодня утром на улице Блюхера в районе дома № 82.

Водитель Лады на шинах, предназначенных для эксплуатации в летний период, не справился с управлением и совершил наезд на водителя троллейбуса. После этого легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом.