03 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП напротив дома № 10 по ул. Монтажников в Екатеринбурге (2021) | Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге легковушку вынесло под фуру: есть жертвы

В Екатеринбурге в ДТП с участием фуры и легковушки один человек погиб и еще один получил травмы.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась сегодня около 7 часов утра на улице Монтажников: водитель автомобиля "Опель" допустил занос и выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком "Вольво".

В результате 40-летний водитель "Опеля" с различными травмами был доставлен в больницу, а его 35-летняя супруга, которая находилась на переднем пассажирском сидении, погибла.

ДТП напротив дома № 10 по ул. Монтажников в Екатеринбурге(2021)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Сотрудники полиции выяснили, что на "Опеле" установлены зимние шины с изношенным протектором и отсутствием шипов, предусмотренных конструкцией данных шин. Кроме этого, на месте аварии представителями ГИБДД были выявлены недостатки улично-дорожной сети – наличие зимней скользкости на проезжей части, что могло стать сопутствующим фактором ДТП.

По факту инцидента сейчас проводится проверка. Будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению ДТП.

ДТП напротив дома № 10 по ул. Монтажников в Екатеринбурге(2021)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

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В Екатеринбурге легковушку вынесло под фуру: есть жертвы

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Теги: фура, ДТП, Екатеринбург, ГИБДД



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