Соблюдение масочного режима на транспорте мониторят на Кубани ежедневно

Мониторинг соблюдения антиковидных ограничений проходит на Кубани в ежедневном режиме. Накануне прошли проверки водителей и пассажиров такси на ношение масок, передает корреспондент Накануне.RU.

Проверочные мероприятия проходят в рамках исполнения поручения, которое на заседании краевого оперштаба дал первый вице-губернатор Игорь Галась.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона, в Краснодарском крае ежедневно проверяют на соблюдение масочного режима пассажиров общественного городского и междугороднего транспорта, вокзалы и аэропорты.

"Также нужно не забывать о проверках такси, это ведь тоже транспорт, через который проходит большое количество пассажиров. И там отмечается снижение дисциплины", - отметил Игорь Галась.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк сообщил, что такая работа сейчас выстроена в регионе с крупными агрегаторами. В приложении пользователю во время или после поездки предлагается ответить на вопрос - водитель был в маске или нет. И если водитель без маски - после проверки факта его могут отстранить от работы. В отдаленных населенных пунктах, где такие службы такси отсутствуют, работу нужно вести в ручном режиме, считает Игорь Галась.

Проверки проводят специалисты краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Напомним, Накануне.RU уже сообщало, что также в ежедневном режиме на Кубани идут проверки соблюдения антиковидных ограничений в заведениях общепита и ТЦ. Их проводят специалисты департамента потребительской сферы Краснодарского края совместно с органами полиции и сотрудниками администраций Краснодара, Анапы, Геленджика и Сочи.