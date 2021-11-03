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Путин, Планета КВН, Масляков (2013) | Фото:news.kremlin.ru

Собчак заявила о причастности Маслякова к приостановке съемок шоу "Игра" на ТНТ

"Приостановка" съемок шоу "Игра" на ТНТ обрастает все новыми версиями.

Напомним, накануне холдинг "Газпром-медиа" озвучил формальную причину приостановки – эпидемиологическая ситуация не позволяет заполнять зрительный зал, а зрители – неотъемлемая часть шоу, поэтому работа над проектом приостановлена "до стабилизации ситуации".

Но в сети тут же заговорили, что причина другая – слишком провокационный контент. Например, однополый поцелуй комиков в одном из недавних выпусков, который широко обсуждался. Консервативно настроенные граждане из числа депутатов и общественников выразили намерение жаловаться в надзорные органы и добиваться закрытия проекта.

Теперь же к трактованию происходящего присоединилась Ксения Собчак. В своем YouTube-шоу она озвучила информацию от своего неназванного инсайдера. Якобы, плагиат на КВН в шоу "Игра" увидел Александр Масляков. Собчак заявила, что известный продюсер смог добиться встречи аж с руководителем администрации президента Антоном Вайно и объяснил ему, что ТНТ-шный проект – калька с его передачи (которая имеет все шансы стать популярнее выхолощенного проекта Первого канала). Впрочем, официальное подтверждение этих версий едва ли появится.

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Собчак заявила о причастности Маслякова к приостановке съемок шоу "Игра" на ТНТ

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Теги: ксения собчак, александр масляков, квн, игра, тнт, газпром-медиа, скандал



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