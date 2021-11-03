03 Ноября 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
автомобиль мвд полиция (2016) | Фото: gazeta.a42.ru

В Прикамье полицейские готовы к несанкционированным митингам в праздничные дни

В Прикамье полицейские готовы к несанкционированным митингам в праздничные дни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве сообщили, что в подразделения поступает информация о готовящихся несогласованных публичных мероприятиях в субъектах страны. Полицейские напомнили, что в крае продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Нарушителям грозит административная ответственность.

"Призываем граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Рекомендуем неукоснительно соблюдать установленные в регионе ограничения. Если ваши несовершеннолетние дети или другие родственники высказывают намерения пойти на несогласованные публичные мероприятия в качестве участников либо зрителей, предупредите их о негативных последствиях такого поступка", - говорится в сообщении ведомства.

В случае, если действия организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий приведут к возникновению массовых беспорядков, они будут в установленном порядке привлечены к уголовной ответственности.

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В Прикамье полицейские готовы к несанкционированным митингам в праздничные дни

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Теги: несанкционированные митинги, полиция, мвд



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