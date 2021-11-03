03 Ноября 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Юрий Фишер (2021) | Фото: Администрация Красноселькупского района ЯНАО

Переизбран глава Красноселькупского района Ямала

Юрий Фишер переизбран главой Красноселькупского района, сообщили Накануне.RU в райадминистрации.
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На конкурс заявились три претендента. Сегодня кандидаты представили комиссии своё видение развития района, состоялась открытая часть конкурса. По результатам конкурсная комиссия представила на рассмотрение думе кандидатуры Юрия Фишера и Николая Миндё. Депутаты единогласно поддержали Фишера. Сегодня же прошла и инаугурация главы.

"Хочу поблагодарить правительство округа и губернатора Дмитрия Артюхова за доверие, поддержку и помощь в реализации наших планов и проектов. Впереди большая работа. Для меня важно, чтобы район благоустраивался и развивался, чтобы наши жители гордились местом, где живут, а гости были приятно удивлены и рады посетить наш замечательный район. Важно реализовать все начатое и задуманное. А результат – зависит от слаженной работы команды и активного взаимодействия с жителями района. Я готов к этой работе и верю в наши силы", - сказал Фишер.

Юрий Фишер(2021)|Фото: Администрация Красноселькупского района ЯНАО

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Переизбран глава Красноселькупского района Ямала

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Теги: Юрий Фишер, Красноселькупский район



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